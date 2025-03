A Lathi va in scena la sprint valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, che si avvia alla propria conclusione. A trionfare è la tedesca Coletta Rydzek, emersa a sorpresa nel corso della prova e che si è aggiudicata la prima vittoria in carriera. Il trionfo si Rydzek dipende da un’ottima volata, che l’ha portata davanti alla norvegese Kristine Stavås Skistad. Il podio è completato dalla svizzera Nadine Fähndrich, fresca di vittoria a Tallinn.

Federica Cassol si aggiudica per la prima volta in carriera l’accesso alla semifinale, ma non riesce ad accedere alla finale e chiudendo il round in quinta posizione. La venticinquenne azzurra ha concluso in top ten, unendosi all’elité delle italiane che hanno raggiunto questo risultato in Coppa del Mondo, composta da Nicole Monsorno e Maria Gismondi.

RYDZEK Coletta SKISTAD Kristine Stavaas FAEHNDRICH Nadine HAGSTROEM Johanna MYHRVOLD Mathilde KAHARA Jasmin

10. CASSOL Federica