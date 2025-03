Beffa per l’Italia U21 di Carmine Nunziata che viene sconfitta per 2-1 dai pari categoria dell’Olanda, a Venezia, in un test di preparazione per l’Europeo in programma dall’11 al 28 giugno in Slovacchia. In gol Fitz-Jim al 19′, pareggia Sebastiano Esposito su rigore all’9′ del secondo tempo. Ma in pieno recupero, nell’ultima azione della partita, l’Olanda – rimasta in nove per due espulsioni – chiude l’incontro grazie a Bruns in contropiede

ITALIA

Desplanches 6

Non ha colpe sul gol (46′ Zacchi 6 Come il collega: non può nulla sull’ultimo tiro della partita)

Palestra 5

Conquista il rigore, ma non basta in una partita condizionata dai due errori decisivi: nel primo gol si fa saltare troppo facilmente da Poku, nel secondo non si accorge dell’arrivo di Bruns. La fase difensiva non è il suo forte e si è visto

Pirola 5.5

Un po’ leggero come tutti i colleghi nell’azione dello 0-1.

Coppola 6

Preciso in fase di impostazione. Cerca anche il tiro dal limite dell’area, ma senza fortuna

Turicchia 6

Solido e concreto. Sbaglia pochissimo (18′ Zanotti 6 Uno dei fedelissimi di Nunziata con 990 minuti. Solo Ndour ne ha di più. Entra bene)

Ndour 6

Il calciatore più impiegato dell’era Nunziata si muove bene e l’intensità è quella giusta. I 90 minuti contro Lecce e Napoli si sentono (72′ Volpato 6 Aggiunge classe tra le linee, ma sbaglia qualcosa)

Miretti 6.5

“Talmente intelligente che può giocare in ogni ruolo di metà campo”, ha detto di lui alla vigilia Nunziata. Con il Genoa sta facendo benissimo qualche metro più avanti, ma la concorrenza è tanta e Nunziata gli ha cucito addosso il ruolo di regista. Lo interpreta bene, ma quando gioca nei pressi dell’area avversaria sembra trovarsi più a suo agio

Fabbian 5.5

Serve un grande assist per Koleosho nel finale di primo tempo, ma il compagno non riesce ad arrivare in tempo sul pallone. Nell’azione del primo gol però guarda senza intervenire l’inserimento di Fitz-Jim (63′ Doumbia 6 Da padrone di casa al ‘Penzo’ fa bella figura: recupera tanti palloni, ma spreca un rigore in movimento nel finale)

Baldanzi 6.5

Spalletti lo osserva. Anzi lo scorso autunno lo aveva definito il più pronto tra gli azzurrini. Per la convocazione in nazionale maggiore bisognerà ancora aspettare, ma è solo questione di tempo. Anche oggi ha dimostrato di essere di un altro livello tra spunti di classe e tocchi illuminanti (63′ Pisilli 6 Con lui c’è tanto dinamismo e anche qualche cross interessante)

Koleosho 5.5

Offre degli spunti interessanti, ma non riesce ad incidere in area. Ha la qualità per fare meglio

Gnonto 5

Spreca due occasioni nitide. Senza Pio Esposito, l’Italia non supera l’esame della concretezza sotto porta. Esce nel finale di primo tempo per infortunio (46′ Se. Esposito 6.5 Segna su rigore il suo primo gol con la maglia azzurrina e aggiunge qualità e centimetri all’attacco. Nel finale però sbaglia a non commettere fallo su Ohio. Non è un difensore, ma doveva avere più lucidità nella gestione del contropiede)