Johannes Høsflot Klaebo entra nella leggenda dello sci di fondo. Il norvegese ha ottenuto la vittoria nella 50 km in tecnica libera, valida per i Mondiali 2025 in scena a Trondheim. Klaebo, qui eroe di casa, si mette così al collo il sesto oro della sua rassegna iridata: ha vinto tutte le gare a cui ha preso parte. Il successo nella 50 km arricchisce il già imponente palmares dello scandinavo che non aveva mai trionfato su questa distanza e che ha collezionato quindici ori in carriera. La prima parte della gara hanno visto Amundsen e Nyenget in testa, ma sul finale Klaebo ha aumentato i giri del motore, fino a imporsi con 1:57’47”1. Il secondo gradino è occupato dallo svedese William Poromaa, con un ritardo di 2”1. Terzo posto per un altro norvegese: Simen Krüger, distante 8”5 dal connazionale in testa alla classifica. Niente medaglia per Nyenget, che dopo un buon inizio è caduto a un chilometro dal traguardo e ha chiuso in quarta piazza a 18”6. Quinto posto per Amundsen, con un ritardo di 51”8.

I RISULTATI DEGLI ITALIANI

Tra gli azzurri in gara, Martino Carollo e Simone Daprà concludono la gara in 28esima e 29esima posizione con un ritardo di 9’55 e risultano essere i migliori sotto la bandiera tricolore. 34esima posizione invece per Giovanni Ticcò, mentre Paolo Ventura è 37esimo. I Mondiali di Trondheim 2025 si chiuderanno domani, giornata in cui è in programma la 50 km femminile. La gara avrà inizio alle 11:30, con l’Italia che verrà rappresentata da Maria Gismondi.