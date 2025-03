Cala il sipario sulla Coppa del Mondo 2024/25 di sci di fondo con le due mass start 50 km a tecnica classica di Lahti. Sulle nevi finlandesi l’ultimo appuntamento stagionale ha visto l’assolo di Therese Johaug in campo femminile; la norvegese, vera delusa dei Mondiali di Trondheim dove è mancato l’oro, ha imposto fin dalle prime battute un ritmo altissimo. Al suo fianco ha retto soltanto la connazionale Astrid Øyre Slind, ma a 30 km dal traguardo Johaug ha preso il largo in solitaria concludendo la gara in poco meno di due ore e un quarto, infliggendo un distacco abissale a tutte le altre. Al secondo posto, staccata di oltre un minuto, chiude Slind, mentre completa il podio sul terzo gradino la campionessa iridata Ebba Andersson, a oltre tre minuti di ritardo dalla vincitrice. La svedese ha avuto la meglio nei metri finali sull’austriaca Teresa Stadlober, che fallisce così l’appuntamento con il secondo podio stagionale in CdM.

Cinquantesima vittoria individuale in carriera e quarta stagionale per Johaug (sei contando anche i successi nel Tour de Ski), al rientro in Coppa del Mondo. Per la veterana norvegese quello di oggi è un possibile canto del cigno, visto che nei prossimi giorni scioglierà le riserve sul suo futuro: al momento l’ipotesi del ritiro appare la più concreta. Per quanto riguarda le italiane, buona prova di Caterina Ganz, che conclude in 16esima posizione battendo allo sprint finale la teutonica Pia Fink. Attardate invece Martina Di Centa e Maria Gismondi, rispettivamente 34esima e 37esima. Chiude la stagione con un nono posto la statunitense Jessie Diggins, che porta comunque a casa la Coppa del Mondo generale (davanti a Victoria Carl e Kerttu Niskanen) e la Coppa distance. Ieri invece la finlandese Jasmi Joensuu si era aggiudicata la Sfera di Cristallo della sprint.

Sci di fondo: i risultati della mass start 50 km femminile di Lahti

JOHAUG Therese NOR 2:14:40.7 SLIND Astrid Øyre NOR +1:03.3 ANDERSSON Ebba SWE +3:28.1 STADLOBER Teresa AUT +3:33.6 HENNIG Katharina GER +4:21.1 NISKANEN Kerttu FIN +4:26.8 SANNESS Nora NOR +4:56.3 CARL Victoria GER +6:18.4 DIGGINS Jessie USA +6:21.3 KÄLIN Nadja SUI +6:41.4

16. GANZ Caterina ITA +8:52.1

34. DI CENTA Martina ITA +18:44.7

37. GISMONDI Maria ITA +21:54.6

La gara maschile: ennesimo sigillo di Klaebo

Si chiude con l’ennesimo dominio norvegese anche la stagione maschile. La mass start 50 km a tecnica classica sorride ancora una volta a sua maestà Johannes Høsflot Klaebo, che fa doppietta a Lahti e bissa l’oro iridato sulla distanza ottenuto a Trondheim. Gara caratterizzata da un quartetto norvegese al comando, con Krüger, che sapendo di essere inferiore agli altri allo sprint ha provato più volte l’attacco in salita. Klaebo però ha sempre chiuso il gap, e nel rettilineo finale si è rivelato ancora una volta imbattibile. Alle sue spalle chiudono sul podio Martin Løwstrøm Nyenget e Simen Hegstad Krüger, mentre Andreas Fjorden Ree è quarto e deve rimandare l’appuntamento con il primo podio in carriera.

Quinta posizione per lo svedese William Poromaa, che negli ultimi km ha provato a riportarsi sul quartetto di testa grazie ad una grande progressione, ma a 5 km dal traguardo ha pagato il forcing di Krüger. Appena fuori dalla top ten Erik Valnes, che si prende però il terzo posto nella classifica generale alle spese di uno stoico Federico Pellegrino; il valdostano ha chiuso una grande stagione con il 15esimo posto nella gara odierna, impossibile chiedergli di più. Chiude nono Pål Golberg, all’ultima gara di una luminosissima carriera. Per quanto riguarda infine gli altri azzurri, Paolo Ventura è 29esimo, Simone Daprà, che arriva al traguardo con i crampi, 31esimo; più indietro Martino Carollo, mentre non ha concluso la gara Davide Graz.

Sci di fondo: i risultati della mass start 50 km maschile di Lahti

KLAEBO Johannes Høsflot NOR 2:07:32.1 NYENGET Martin Løwstrøm NOR +0.5 KRÜGER Simen Hegstad NOR +1.0 REE Andreas Fjorden NOR +9.9 POROMAA William SWE +29.4 NISKANEN Iivo FIN +2:37.8 MOCH Friedrich GER +2:55.8 SCHUMACHER Gus USA +3:34.0 GOLBERG Pål NOR +3:48.2 MUSGRAVE Adam GBR +3:49.0

15. PELLEGRINO Federico ITA +5:41.9

29. VENTURA Paolo ITA +8:53.9

31. DAPRÀ Simone ITA +9:16.2

45. CAROLLO Martino ITA +12:50.9

DNF GRAZ Davide ITA