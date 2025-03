Per Valentino Rossi arriva una reazione che forse in pochi si aspettavano, soprattutto dopo le ultime parole: i fan restano sconvolti

Non è ancora tempo di scendere nuovamente in pista per Valentino Rossi. Nella sua nuova veste di pilota di Wec i ritmi sono decisamente meno serrati per il dottore, che può quindi concedersi di trascorrere più tempo in famiglia, ma anche prendersi qualche giornata per andare a trovare degli amici.

Lo ha fatto nei giorni scorsi con Cesare Cremonini: Rossi è andato a Bologna per trascorrere una giornata con il cantante e amico di vecchia data. I due hanno fatto visita al centro sportivo della squadra di calcio della città, con Italiano che li ha accolti dopo la vittoria roboante contro la Lazio. Ma non solo sport: i due hanno anche affrontato il lungo percorso che porta al santuario della Madonna di San Luca, protagonista di una delle ultime canzoni di Cremonini.

Dopo la giornata trascorsa insieme, sono arrivati i ringraziamenti social. È partito Cremonini con un lungo post dedicato a Rossi, ha risposto Valentino postando la foto con l’amico sotto i portici di Bologna e accompagnando l’immagine con una bella dedica: “Andare con Cesare a San Luca è come fare un viaggio sul Titanic con De Gregori o un giro al Colosseo con Venditti“. Una frase che ha ricevuto numerosi mi piace e tra i tanti c’è stata anche la reazione meno attesa.

Valentino Rossi, il like di Martina Maggiore: perché è una sorpresa

A mettere il cuoricino sotto il post pubblicato da Valentino Rossi è stata anche Martina Maggiore, ex fidanzata di Cesare Cremonesi.

Un like che fa scalpore considerato la rottura tra la stessa Maggiore e Cremonini, ma soprattutto tenendo conto delle recenti dichiarazioni della donna che, nel presentare il suo libro ‘Ma che stupida ragazza’, ha parlato anche di quanto il cantante l’abbia fatta soffrire. Il libro racconta proprio la relazione tra Cremonini e la Maggiore che, in una recente intervista a ‘Oggi’, ha raccontato dei risvolti inediti sulla relazione.

In particolare nel corso dell’intervista ha svelato di aver molto sofferto per Cremonini, dopo aver scoperto che lui aveva delle chat con altre donne: “Mi crollò il mondo addosso. Ma non dissi nulla“. Dopo mesi trovò il coraggio di affrontare il compagno che però si giustificò dicendo che erano solo battute con amiche.

Dopo un anno, la Maggiore svela di aver trovato altre chat e di aver messo fine alla relazione poco dopo: “Mi ero annullata per amore – le sue dichiarazioni –, mi sono dovuta ricostruire da zero. Ci sono voluti due anni per uscirne, sono stata in terapia, ho viaggiato“.