Sci di fondo: Tour de Ski al via senza Klaebo, fermato dall’influenza

Primo colpo di scena per quanto riguarda il Tour de Ski. Il fuoriclasse e bicampione uscente Johannes Klaebo non sarà infatti al via della rassegna a causa dell’influenza. L’assenza del norvegese apre degli spiragli interessanti per gli altri aspiranti al titolo e alla classifica generale di Coppa del Mondo, in una stagione in cui la Coppa è l’unico grande evento. Il Tour de Ski, che mette in palio in totale 400 punti per la CdM, prenderà il via sabato da Dobbiaco in Alta Val Pusteria con la Sprint a tecnica libera che vedrà tra i favoriti l’azzurro due volte argento olimpico Federico Pellegrino.

Klaebo aveva cominciato ad accusare i sintomi della sindrome influenzale già nel camp di Davos, che lo ha costretto a rimanere sei giorni a letto. Oltre a lui mancherà anche il connazionale Simen Krueger, secondo classificato dello scorso anno, sempre a causa dell’influenza. Al suo posto ci sarà Ansgar Evensen. L’Italia, ancora a caccia del primo podio stagionale, punta ancora su Pellegrino e Francesco De Fabiani per la classifica finale. Il Tour si concluderà domenica 7 gennaio in Val di Fiemme con la scalata del Cermis.