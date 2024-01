Sci di fondo, risultati e classifiche Marcialonga 2024: trionfano Mathisen e Fleten

I risultati e le due classifiche finali della Marcialonga 2024. La 51esima edizione della classica di sci di fondo è andata in scena da Moena a Cavalese per un totale di 70 km ed ha visto trionfare il norvegese Runar Skaug Mathisen, protagonista di un capolavoro. Dopo lo sprint di Predazzo, si è infatti staccato dagli avversari andando in fuga in discesa. Ha quindi gestito l’ampio vantaggio accumulato sui rivali ed ha tagliato per primo il traguardo in 2:35.53. Alle sue spalle lo svedese Emil Persson, campione in carica, staccato di 5 secondi. Poi ancora tanta Norvegia, da Hoel (terzo a 6 secondi) a Oedegaarden (quarto a +10), passando per Stadaas (quinto a +16) e Pedersen (sesto a +20). Il miglior italiano è Dietmar Noeckler, 25° a 2’01”.

Per quanto riguarda la prova femminile, invece, la vittoria è andata alla norvegese Emilie Fleten, che ha dominato tanto da rifilare 14 secondi alla connazionale Magni Smedaas, vittoriosa lo scorso anno. Sul gradino più basso del podio la finlandese Roivas a 37 secondi, mentre in top 10 ci sono solo atlete scandinave (dal 4° al 10° posto esclusivamente svedesi e norvegesi). Per trovare la migliore azzurra bisogna scendere al 21° posto, dove c’è Michaela Patscheider, staccata di 12’42” dalla vetta.

ORDINE DI ARRIVO UOMINI

1 MATHISEN Runar skaug NOR 2:35:53

2 PERSSON Emil SWE +4.82

3 HOEL Johan NOR +5.44

4 OEDEGAARDEN Thomas NOR +9.68

5 STADAAS Kasper NOR +15.99

6 PEDERSEN Morten eide NOR +20.27

7 BING Thomas GER +21.93

8 JUTTERSTROEM Axel SWE +24.03

9 MYHLBACK Alvar SWE +24.66

10 BRUVOLL Ole joergen NOR +29.15

25 NOECKLER Dietmar ITA +2:01.80

ORDINE DI ARRIVO DONNE

1 FLETEN Emilie NOR 3:01:07

2 SMEDAAS Magni NOR +13.91

3 ROIVAS Kati FIN +36.87

4 ALNAES Anikken gjerde NOR +37.56

5 LARSSON Jenny SWE +1:47.61

6 ELEBRO Sofie SWE +2:03.18

7 SLIND Silje oeyre NOR +2:13.13

8 HEDENSTROEM Karolina SWE +2:29.43

9 OUS Amalie haakonsen NOR +4:22.46

10 ERKERS Frida SWE +4:23.44

21 PATSCHEIDER Michaela ITA +12:42.16