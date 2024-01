Eurocup: Trento-Podgorica a offerta libera, ricavato destinato a città ucraina di Leopoli

L’iniziativa ‘”We Volunteer Game‘”sarà protagonista della sfida di Eurocup tra Trento e Podgorica. Mercoledì 31 gennaio, giorno della partita, si celebrerà la città di Trento, Capitale europea del volontariato 2024. L’ingresso al palazzetto dello sport sarà a offerta libera e il ricavato sarà destinato alla città ucraina di Leopoli, che era candidata con Trento per assumere il titolo di Capitale europea del volontariato. “Per Aquila Basket proporre e promuovere questo evento è venuto quasi naturale, uno sviluppo armonico delle tante iniziative che in questi anni abbiamo messo con costanza in campo con la Fondazione Aquila per lo sport Trentino e con AquiLab. Il club per questo appuntamento del 31 gennaio mette davvero tutto sé stesso a disposizione della comunità e lo fa peraltro in una serata in cui dal punto di vista sportivo con tutta probabilità si giocherà una partita decisiva per il passaggio del turno in EuroCup”, le parole del presidente del Trento Luigi Longhi.