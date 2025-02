Sono Johannes Hoesflot Klaebo e Linn Svahn a portarsi a casa la vittoria nella sprint a Falun, in Svezia, dove è in corso la nona tappa stagionale della Coppa del mondo di sci di fondo: Federico Pellegrino, migliori degli italiani, si è fermato in semifinale. La gara maschile, come da pronostico, è stata stravinta dal norvegese, capace di chiudere in 2:46.40. Il fenomeno classe 1996 ha rifilato un distacco pesante ai connazionali Erik Valnes, secondo a +1.31, e Oskar Opstad Vike, terzo a +2.52. Per quanto riguarda la gara femminile, la svedese, reduce dal secondo posto nella sprint in Val di Fiemme, ha ottenuto il miglior tempo in 3:12.22, con un vantaggio di ben 89 centesimi sulla Nadine Faehndrich. Decisamente più staccato il resto del gruppone, con la norvegese Kristine Stavaas Skistad a +2.60. Si è chiusa così, quindi, la prima giornata della tappa che porterà gli atleti verso i Mondiali in Norvegia che inizieranno il 26 febbraio.

Pellegrino out in semifinale: i risultati degli azzurri

Per quanto riguarda gli italiani, come detto il migliore è stato Federico Pellegrino. Il campione azzurro ha chiuso la propria batteria al terzo posto, con un tempo non sufficiente per rientrare tra i ripescati. Pellegrino, che a Falun è salito sul podio tre volte, compresa la vittoria nel 2017, aveva già avuto bisogno dei ripescaggi per superare i quarti di finale. Il suo 2:52.85, ottenuto nonostante un contatto col finlandese Maki e un rettilineo finale che lo ha visto un po’ “piantato”, gli era valso il miglior tempo di ripescaggio. In semifinale, invece, è arrivato un 2:54.51, di oltre tre secondi più lento rispetto al secondo tempo di ripescaggio.

Ma è la squadra maschile nel complesso ad aver deluso, dato che Pellegrino è stato l’unico ad approdare alla fase finale. Elia Barp (fuori per cinque centesimi), Giacomo Gabrielli, Michael Hellweger, Martino Carollo e Simone Mocellini sono rimasti esclusi dai migliori trenta dopo le qualificazioni.

Al femminile, invece, Federica Cassol e Nadine Laurent si sono qualificate alla fase finale, uscendo però ai quarti. In particolare, Cassol ha concluso all’ultimo posto la sua batteria, mentre Laurent è stata anche protagonista di una caduta, fortunatamente senza conseguenze, mentre era comunque molto staccata dalla testa. Fuori dalle migliori trenta, invece, Anna Comarella.

I risultati delle due gare

Classifica gara maschile

Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) 2:46.40 Erik Valnes (NOR) +1.31 Oskar Opstad Vike (NOR) 2.52 Jules Chappaz (FRA) +3.19 Even Northug (NOR) +13.05 Jiri Tuz (CZE) +13.67

Classifica gara femminile