Novità clamorose sul futuro del centravanti nigeriano attualmente in prestito al Galatasaray. Giuntoli con il cerino in mano

Osimhen dove giocherà l’anno prossimo? Sicuramente non al Napoli e probabilmente nemmeno al Galatasaray, nonostante l’intenzione dei turchi di provare a prenderlo a titolo definitivo.

Osimhen alla Juve, doppio ostacolo

Recenti indiscrezioni non confermate hanno rilanciato la pista Juventus. A gennaio Giuntoli avrebbe riallacciato i contatti con l’entourage e con lo stesso bomber nigeriano, che avrebbe espresso totale gradimento al trasloco in bianconero.

Gli ostacoli, però, sono enormi: il club di Exor è in pieno abbattimento costi, alias monte ingaggi e l’affare Osimhen stonerebbe non poco visto il suo stipendio da oltre 10 milioni a stagione.

Poi ci sarebbe la questione prezzo. De Laurentiis lo cederebbe al ‘nemico’ Giuntoli solo dinanzi a una proposta davvero irrinunciabile, così da potersi ‘giustificare’ con la piazza napoletana. Ricordiamo che la clausola da 75 milioni non vale per i club italiani.

Nuovo tentativo dall’Arabia

Su Osimhen sarebbe ripiombata l’Arabia, o meglio l’Al-Ahli al quale è stato vicino alla fine della scorsa tormentata estate. I sauditi potrebbero garantirgli uno stipendio faraonico, circa 40 milioni l’anno, più o meno quanto prende Cristiano Ronaldo dall’Al-Nassr.

Un accordo con De Laurentiis sarebbe tutt’altro che impossibile, specie se dovessero mettere sul piatto gli 80 milioni di cui si parla in questi giorni.

PSG o Premier

L’Arabia rimarrebbe comunque per Osimhen l’extrema ratio, Juve a parte le ambizioni massime sono rappresentate dal Paris Saint-Germain, dove ritroverebbe il suo compare dello Scudetto Kvicha Kvaratskhelia, e naturalmente la Premier League.

Due giocatori per Osimhen

Proprio di queste ore è la notizia secondo cui il Manchester United sarebbe pronto a tornare all’assalto a giugno dopo il fallito blitz di gennaio.

‘Tbrfootball.com’ sostiene che i Red Devils potrebbero offrire al Napoli ben due giocatori pur di arrivare al classe ’98 di Lagos. In sostanza uno scambio ‘due per uno’: Osimhen alla corte di Amorim per Garnacho e Hojlund.

Il piano del Napoli prevede la cessione di Osimhen solo per una proposta interamente in denaro, ma i calciatori che vorrebbe proporre lo United possono stravolgerlo quel piano.

Garnacho e Hojlund per Osimhen: il Napoli potrebbe prendere in considerazione il maxi scambio

Del resto Garnacho era il preferito di Conte per sostituire Kvara ed è stato trattato a lungo dal Ds Manna. Mentre l’ex Atalanta, un profilo ugualmente giovane e rivendibile, potrebbe far comodo come alternativa a Lukaku e nell’ottica di un allargamento della rosa per il ritorno in Champions.