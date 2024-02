Sci di fondo: frattura di tibia e perone della gamba destra per Mocellini

Prosegue la stagione nera di Simone Mocellini. Lo sciatore azzurro, già fermato da una frattura dello scafoide carpale sinistro a inizio stagione, ha riportato la frattura di tibia e perone della gamba destra durante le prove a Canmore, in Canada, sede della tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo questo weekend. Il classe 1998 di Tezze è uscito di pista su un tratto di discesa sfondando le reti di protezione. Al suo rientro in Italia verranno fatti ulteriori accertamenti per decidere i tempi di recupero.