Le formazioni ufficiali della sfida tra Bayern Monaco e Heidenheim, valida per la tredicesima giornata di Bundesliga 2024/2025. I bavaresi devono riscattare l’eliminazione in Coppa di Germania per mano del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Heidenheim che viene da quattro sconfitte in fila tra campionato e Conference League. Calcio d’inizio alle ore 15.30 all’Allianz Arena di Monaco. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

BAYERN MONACO: Peretz, Upamecano, Minjae, Kimmich, Sané, Olise, Davies, Guerreiro, Boey, Muller, Pavlovic

HEIDENHEIM: Muller, Schoppner, Siersleben, Gimber, Mainka, Wanner, Honsak, Fohrenbach, Kerber, Traoré, Maloney