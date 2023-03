Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti 2023: Klaebo vince la sprint in classico, Mocellini squalificato. Pellegrino 18°

Johannes Hoesflot Klaebo non si ferma e vince anche la sprint in tecnica classica di Lahti (Finlandia), valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo. Il fuoriclasse norvegese in finale ha regolato lo svedese Calle Halfvarsson e il connazionale Erik Valnes che ha completato il podio. In casa Italia il migliore era stato Simone Mocellini, eliminato in semifinale a soli tre centesimi dal ripescaggio in finale. L’azzurro però è stato squalificato dopo due cartellini gialli. Il miglior italiano diventa così Federico Pellegrino, diciottesimo dopo essere stato eliminato nei quarti di finale alla pari del norvegese Paal Golberg che aveva chiuso le qualificazioni al secondo posto.