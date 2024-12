Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spal-Vis Pesaro, match dello stadio Paolo Mazza valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La formazione biancazzurra è reduce da tre vittorie consecutive contro Pineto, Legnago e Torres e ha intenzione di allungare la serie positiva, in modo tale da allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica.

Spal-Vis Pesaro, come seguire il match

La compagine marchigiana, dal suo canto, è lanciatissima e dopo le due affermazione di fila ottenute contro Rimini e Lucchese ha come obiettivo calare il tris di successi per dare l’assalto al quarto posto attualmente occupato dalla Torres. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 7 dicembre alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

