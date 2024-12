Sta per terminare il conto alla rovescia per la tappa di Seoul della Coppa del Mondo 2024/2025 di short track, in programma da venerdì 13 a domenica 15 dicembre: scopriamo il calendario dell’evento. Dopo il doppio appuntamento di Montreal (Canada) e la tappa di Pechino (Cina), il massimo circuito internazionale (ora denominato World Tour) si sporta in Corea del Sud. L’Italia proverà a riscattare i risultati opachi della tre giorni cinese, contando sulle sue stelle Pietro Sighel e Arianna Fontana (che sta cercando di bilanciare gli impegni su pista lunga e quelli su pista corta). Ecco, di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani (otto ore in meno rispetto a Pechino) e tutte le informazioni per seguire l’evento.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

STREAMING E TV – Le gare della tappa di Seoul 2024 della Coppa del Mondo di short track sono visibili in diretta streaming integrale e gratuita sul canale YouTube Skating ISU, mentre le gare di sabato e domenica saranno visibili per gli abbonati anche sulla piattaforma Discovery +. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con cronache e risultati per non perdersi alcuna emozione.

CALENDARIO SHORT TRACK WORLD TOUR SEOUL 2024

VENERDÌ 13 DICEMBRE

Orari da definire Qualificazioni gare individuali e staffette

SABATO 14 DICEMBRE

Orari da definire Ripescaggi 1000 metri femminili, 500 metri e 1500 metri maschili, semifinali staffetta mista

6:02 Sessione principale 1000 metri femminili, 500 e 1500 metri maschili, semifinali Staffetta maschile 5000m, finale Staffetta femminile 3000 metri

DOMENICA 15 DICEMBRE

Orario da definire Ripescaggi 500 e 1500 metri femminili, 1000 metri maschili

6:02 Sessione principale 500 e 1500 metri femminili, 1000 metri maschili, finale staffetta mista, finale staffetta maschile 5000 metri