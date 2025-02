Ultima giornata di gare in quel di Falun, in Svezia, dove è andata in scena l’ultima tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo prima dei Mondiali. Con i successi di Pal Golberg e Jessie Diggins nelle due mass start in programma si è infatti concluso l’appuntamento svedese e ora tutti gli occhi sono rivolti alla competizione iridata che partirà il 26 febbraio a Trondheim, in Norvegia.

GOLBERG VINCE LA GARA MASCHILE

Nella prova maschile la formazione norvegese ha dovuto rinunciare a Johannes Klaebo, ma la vittoria anche quest’oggi non è mancata. Il successo è andato infatti a Pal Golberg, che ha fermato il cronometro a 48’05″1, precedendo lo statunitense Gus Schumacher e poi tre suoi tre compagni di squadra: terzo posto per Harald Oeestberg Amundsen, mentre si sono fermati ai piedi del podio Andreas Fjorden Ree e Simon Hegstad Krueger.

Tutto sommato una prova per la squadra italiana, che piazza due suoi rappresentanti in top-15: Federico Pellegrino chiude la gara in quattordicesima posizione, pochi centesimi davanti al connazionale Davide Graz con un ritardo di circa 34″ dal vincitore. Ma più che discreta è stata anche la prova degli altri componenti della squadra italiana: Simone Daprà, Paolo Ventura ed Elia Barp sono arrivati poco dopo, rispettivamente in sedicesima, diciassettesima e diciannovesima posizione. Nelle retrovie invece Giovanni Ticcò, che ha terminato la sua prova 49esimo.

ALTRO SUCCESSO PER DIGGINS, BENE GISMONDI

Una volata al cardiopalma ha deciso la 20 km femminile che ha visto, però, ancora il successo della dominatrice di questa stagione di Coppa del Mondo, vale a dire Jessie Diggins. L’atleta nordamericana è riuscita ad avere la meglio sulla norveges Heidi Weng e sulla sveedesee Ebba Andersson con il temepo di 54’27″4, precedendo di un’inezia le sue due avversarie. A poca distanza, circa cinque secondi, l’altra norveegese Nora Sanness, mentre la top-5 l’ha chiusa la tedesca Victoria Carl.

Migliore delle azzurre la giovane e talentuosa Maria Gismondi, che ha terminato la sua gara ai piedi della top-20 con una buona ventunesima piazza. Trentaduesima all’arrivo Anna Comarella, poi trentasettesima Martina Di Centa.

LA SITUAZIONE IN COPPA DEL MONDO

Quando mancano nove gare alla conclusione della stagione, Johannes Klaebo continua a guidare la classifica generale maschile con 1669 punti, con 207 lunghezze di vantaggio su Edvin Anger (1462). Terza posizione per Erik Valnes a 1281, poi il francese Jugo Lapalus con 1177 e il nostro Pellegrino con 1158 davanti ad Amundsen. Al femminile aumenta ancor di più il margine di vantaggio da parte di Diggins a 1933 punti su Victoria Carl, che comunque guadagna punti preziosi per mantenere la seconda posizione con 1461, visto che Astrid Oeyre Slind prende uno zero e resta ferma a 1364. La Coppa del Mondo si ferma ora per qualche settimana, ma tra dieci giorni è già tempo di Mondiali in quel di Trondheim con la Norvegia che punta a prendersi tutto.