E sono dodici. Johannes Boe trionfa anche nell’inseguimento iridato a Lenzerheide e conquista l’ennesimo oro mondiale, bissando quello nella sprint sulle navi elvetiche. Podio che rispecchia quasi totalmente quello della gara precedente, con ancora un Campbell Wright sugli scudi e in grado di prendersi l’argento davanti a un francese. Questa volta, però, sul podio ci sale Eric Perrot invece che Quentin Fillon-Maillet, che chiude invece in sesta posizione. Tra i due transalpini l’altro norvegese Laegreid e il nostro Tommaso Giacomel, ancora piazzato ma senza medaglia.

LA CRONACA DELLA GARA

Tutti a caccia di Johannes Boe, a partire dal sorprendente statunitense Wright per arrivare al nostro Tommaso Giacomel, con nel mezzo Quentin Faillon Maillet. In realtà il transalpino si tira presto fuori dai giochi, con un errore al primo poligono e ben due nella seconda sessione di tiro, sprofondando fuori dalla top-10. A metà gara Boe, nonosta un errore, gira con 27″ di vantaggio su Wright e 29″ su un Giacomel perfetto nel tiro a terra. Diciannovesima posizione per Lukas Hofer, mentre sono molto nelle retrovie gli altri azzurri: Bionaz 55esimo e Cappellari 57esimo rispettivamente con cinque e tre errori.

La prima svolta della gara arriva nel primo poligono in piedi, dove Giacomel sbaglia ben due volte ed è costretto ad altrettanti giri di penalità che gli fanno perdere il podio virtuale. L’azzurro esce in quinta posizione dietro anche al francese Perrot e al norvegese Laegreid, oltre che a Boe e Wright che si contendono le prime due piazze.

Johannes Boe chiaramente non trema, fa 5/5 e si invola verso un’altra medaglia d’oro e Campbell Wright lo imita con un altro poligono perfetto che lo porta a un bis d’argento. Giacomel non sbaglia, ma purtroppo per lui non lo fanno neanche Perrot e Laegreid, che gli restano davanti con un certo margine, giocandosì così il bronzo nei chilometri finali che premiano il francese che riesce sugli sci a fare la differenza rispetto al veterano norvegese.

LA CLASSIFICA FINALE

1. J.T. Boe (NOR) 32:26.9

2. C. Wright (USA) +8.6

3. E. Perrot (FRA) +20.8

4. S.H. Laegreid (NOR) +36.7

5. T. GIACOMEL (ITA) +54.0

6. Q. Fillon Maillet (FRA) +1:16.6

7. E. Fak (SLO) +1:22.6

8. E. Stroemsheim (NOR) +1:22.6

9. M. Ponsiluoma (SWE) +1:36.0

10. T. Boee (NOR) +1:46.9

20. L. HOFER (ITA) +2:30.6

49. D. BIONAZ (ITA) +5:18.2

55. D. CAPPELLARI (ITA) +6:33.2

LE PAGELLE

Johannes Boe: 10 – Che altro c’è da dire, gli aggettivi e le parole in generale sono più o meno finite. Che peccato non poterlo ammirare tra meno di un anno ad Anterselva!

Campbell Wright: 9 – Si attendeva da un po’ una sua esplosione ad alti livelli e ha scelto il posto ideale. Due volte sul podio in tre giorni ai Mondiali dietro solo a una leggenda di questo sport. Non poteva chiedere di meglio.

Tommaso Giacomel: 7.5 – La gara è senz’altro positiva, sugli sci ha fatto il suo come sempre e per i suoi standard anche i due errori al tiro rappresentano una buona prestazione. Purtroppo, per un motivo o per un altro, arriva un altro piazzamento che sa un po’ di beffa e che certamente non lo lascerà soddisfatto.

Quentin Fillon-Maillet: 5.5 – Ecco, i rimpianti lui può averli senz’altro. Riesce a terminare e in sesta posizione un inseguimento in cui sbaglia addirittura cinque volte.

LE PROSSIME GARE DEI MONDIALI

Si apre martedì la seconda settimana iridata con l’individuale femminile, seguita poi da quella maschile mercoledì prima di lasciare di nuovo spazio alle staffette. Poi domenica il gran finale con le due mass start. I Mondiali saranno trasmessi da RaiSport HD e da Eurosport1 HD o Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su Dazn.

Martedì 18 febbraio

Ore 15.05 Individuale 15 km femminile

Mercoledì 19 febbraio

Ore 15.05 Individuale 20 km maschile

Giovedì 20 febbraio

Ore 16.05 Staffetta single mixed

Sabato 22 febbraio

Ore 12.05 Staffetta 4×6 km femminile

Ore 15.05 Staffetta 4×7.5 km maschile

Domenica 23 febbraio

Ore 13.45 Mass start 12.5 km femminile

Ore 16.05 Mass start 15 km maschile