La Norvegia domina anche la 10 km a tecnica libera maschile di Cogne, gara valida per la Coppa del Mondo 2024/25 di sci di fondo. Dopo le vittorie nei giorni scorsi nella sprint a squadre e la tripletta nella sprint individuale con Erik Valnes davanti a Ansgar Evensen e Even Northug, oggi è arrivato un altro tris. Il successo va infatti ad Harald Oestberg Amundsen, che chiude in 21:45.1 e firma così il suo quinto successo stagionale e il decimo in carriera. L’asso norvegese precede i connazionali Iver Andersen e Martin Nyenget. A completare il dominio norge, c’è anche Simen Krueger al quinto posto, dietro allo svedese Edvin Anger.

L’Italia si può consolare con l’ottima gara di Davide Graz, rimasto a lungo con i migliori e che all’arrivo è nono, miglior risultato in carriera in una gara individuale. Bene anche Giovanni Ticcò con il 16esimo posto, a sua volta miglior piazzamento di carriera. Tra i primi trenta anche Elia Barp (23esimo) e Simone Daprà (27esimo), mentre Federico Pellegrino paga la fatica delle due sprint dei giorni scorsi tra le nevi di casa e chiude al 31esimo posto. Più indietro infine gli altri: Giandomenico Salvadori (33esimo), Paolo Ventura (42esimo), Alessandro Chiocchetti (49esimo) Martin Coradazzi (57esimo), Lorenzo Romano (63esimo) e Mikael Abram (66esimo).

Risultati 10 km TL maschile Cogne

AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 21:45.1 ANDERSEN Iver Tidlheim NOR +11.7 NYENGET Martin Loewstroem NOR +15.7 ANGER Edvin SWE +19.4 KRUEGER Simen Hegstad NOR +20.3 NISKANEN Iivo FIN +22.1 BRUGGER Janosch GER +27.2 BERGLUND Gustaf SWE +27.2 GRAZ Davide ITA +33.6 SCHUMACHER Gus USA +33.8

16. TICCÒ Giovanni ITA +44.9

23. BARP Elia ITA +51.9

27. DAPRÀ Simone ITA +59.3

31. PELLEGRINO Federico ITA +1:02.0

33. SALVADORI Giandomenico ITA +1:06.3

42. VENTURA Paolo ITA +1:23.2

49. CHIOCCHETTI Alessandro ITA +1:39.3

57. CORADAZZI Martin ITA +2:02.2

63. ROMANO Lorenzo ITA +2:14.5

66. ABRAM Mikael ITA +2:23.5

La gara femminile a Cogne

Nella prova femminile arriva l’acuto della solita Jessie Diggins. La statunitense ha chiuso con il tempo di 23:59.7 davanti alla norvegese Astrid Oeyre Slind e alla finlandese Kerttu Niskanen, che conferma il buon feeling con le nevi valdostane dopo la vittoria di venerdì nella sprint a squadre. La migliore delle azzurre è Caterina Ganz, che chiude con un buon 15esimo posto, mentre Martina Di Centa è 19esima. Chiudono nelle trenta anche Martina Bellini, Cristina Pittin e Francesca Franchi; più indietro Anna Comarella e Caterina Ganz, mentre non è arrivata al traguardo Stefania Corradini.

Risultati 10 km TL femminile Cogne

DIGGINS Jessie USA 23:59.7 SLIND Astrid Oeyre NOR +5.1 NISKANEN Kerttu FIN +15.4 JANATOVA Katerina CZE +24.5 PARMAKOSKI Krista FIN +45.8 FAEHNDRICH Nadine SUI +52.0 KALVAA Anne Kjersti NOR +58.6 WENG Lotta Udnes NOR +58.9 DOLCI Flora FRA +1:03.9 DAHLQVIST Maja SWE +1:04.4

15. GANZ Caterina ITA +1:23.0

19. DI CENTA Martina ITA +1:34.9

24. BELLINI Martina ITA +1:49.2

25. PITTIN Cristina ITA +1:49.8

30. FRANCHI Francesca ITA +2:03.2

34. COMARELLA Anna ITA +2:11.4

51. CASSOL Federica ITA +3:13.6

DNF CORRADINI Stefania ITA