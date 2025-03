Missione compiuta per Ludovica Cavalli, che centra l’accesso alla finale dei 3000 metri femminili agli Europei indoor di Apeldoorn 2025. Prova solida per l’azzurra, che da metà gara in poi si ritrova nel gruppo delle prime sei. Tanto sarebbe bastato per guadagnarsi un posto in finale (passavano le prime sei delle due batterie), ma l’azzurra fa ancora meglio tagliando il traguardo al terzo posto in 8:55.47, a 12 centesimi da Sarah Healy. La ligure tenterà l’assalto al suo primato personale (8:44.40) nella finale che si terrà domani sera.

“Ho cercato di correre il più semplice possibile. Ho visto che potevo entrare bene in finale, per cui quando siamo rimaste in sei mi sono chiesta ‘perché sto continuando ad andare forte?'”, racconta l’azzurra nelle parole riportate dalla Fidal. Niente da fare, invece, per Federica Del Buono e Micol Majori, rispettivamente ottava e nona nella seconda batteria. In particolare, Del Buono è riuscita a rimanere nel gruppo di testa fino ai 2000 metri, per poi non riuscire a tenere il ritmo nell’ultimo chilometro.

In mattinata, protagonisti anche Stephen Awuah Baffour e Samuele Ceccarelli nelle batterie dei 60 metri. Entrambi hanno strappato il pass per la semifinale: Baffour ha chiuso la propria batteria al quinto posto in 6.65 che vale il primato personale. Passavano direttamente i primi quattro di ciascuna batteria, ma il suo tempo è stato il migliore dei ripescati. Qualificazione diretta, invece, per Ceccarelli, quarto nella quinta batteria in 6.67.

Europei indoor Apeldoorn: Diaz, Iapichino e non solo, quante finali con gli azzurri!

La sessione pomeridiana degli Europei indoor di Apeldoorn si preannuncia davvero spettacolare e, soprattutto, vedrà molti azzurri in gara. Si parte alle 18:40 con Andrea Dallavalle e Andy Diaz a caccia di medaglie, ma soprattutto di vittorie, nel salto triplo. Dopo le migliori misure nelle qualificazioni, il rivale più insidioso per gli azzurri il tedesco Max Hess. Alle 19:35, Roberta Bruni, nel giorno del suo compleanno, ed Elisa Molinarolo saranno impegnate nel salto con l’asta in un bel testa a testa con la svizzera Angelica Moser e la slovena Tina Sutej. Alle 20:09 ecco il salto in alto maschile con l’argento mondiale U20 Matteo Sioli e Manuel Lando, che proveranno a migliorare anche i propri primati personali fatti registrare ad Ancona per giocarsela con l’ucraino Oleh Doroshchuk e il ceco Jan Stefela.

Si salta ancora dalle 20:29, ma stavolta in lungo, con Larissa Iapichino, al centro dell’attenzione nella sfida con la tedesca leader mondiale dell’anno Malaika Mihambo, anche se la migliore misura delle qualificazioni è stata della svizzera Annik Kalin. Infine, l’ultima finale della giornata sarà quella dei 400 metri femminili con Alice Mangione.

Per quanto riguarda le altre gare, scenderanno di nuovo in pista Baffour e Ceccarelli: semifinali alle 19:10, eventuale finale alle 21:40. Semifinali anche per gli 800 metri, con Eloisa Coiro impegnata nella gara femminile dalle 19:53 e Catalin Tecuceanu nella maschile dalle 20:13. In questo caso non ci saranno tempi di ripescaggio: per qualificarsi in finale occorrerà essere tra i primi tre di ogni batteria.