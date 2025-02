Esulta di nuovo la Svizzera ma può sorridere anche l’Italia dopo il Super-G maschile a Crans-Montana, quattordicesima tappa della Coppa del mondo 2024/2025 di sci alpino. A prendersi la vittoria è il solito Marco Odermatt, che si aggiudica l’ottava vittoria stagionale in Coppa del mondo, la terza in Super-G dopo Beaver Creek e Kitzbuehel. Al secondo posto ecco Alexis Monney, anche lui sul podio nella giornata di ieri, quando gli elvetici hanno dominato il podio nella discesa libera. Monney ha chiuso con 28 centesimi di ritardo rispetto all’1:21.53 di Odermatt.

Come detto, può sorridere anche l’Italia, e lo fa con il terzo posto di Dominik Paris a 39 centesimi: grande prova per il 35enne azzurro, che sale per la prima volta in stagione sul podio, dopo averlo sfiorato a Wengen. Paris giunge così al 48esimo podio in carriera, il primo dopo oltre un anno, dal terzo posto del 18 febbraio 2024 a Kvitfjell. E la tappa norvegese è proprio in programma tra due settimane. Di alto livello anche le prestazioni di Mattia Casse, che rivede la luce con un ottimo quinto posto a +0.58, e Christof Innerhofer, dodicesimo a +0.93. Per quanto riguarda gli italiani, 23esimo Florian Schieder, mentre Matteo Franzoso chiude 30esimo e guadagna il suo primo punto in Coppa del mondo. Più lontani, invece, Nicolò Molteni (36esimo) e Giovanni Franzoni (40esimo), mentre Benjamin Jacques Alliod non ha concluso la gara.

Super-G Crans-Montana, l’ordine di arrivo

Marco Odermatt (SUI) 1:21.53 Alexis Monney (SUI) +0.28 Dominik Paris (ITA) +0.39 Raphael Haaser (AUT) +0.51 Mattia Casse (ITA) +0.58 Adrian Smiseth Sejersted (NOR) +0.60 Franjo von Allmen (SUI) +0.63 Miha Hrobat (SLO) +0.72 Lukas Feuerstein (AUT) +0.75 Nils Allegre (FRA) +0.81

12. Christof Innerhofer (ITA) +0.93

23. Florian Schieder (ITA) +1.44

30. Matteo Franzoso (ITA) +1.57

36. Nicolò Molteni (ITA) +1.75

40. Giovanni Franzoni (ITA) +2.05

DNF. Benjamin Jacques Alliod (ITA)

Le parole degli azzurri

“Oggi è stato più positivo di ieri, ho provato a fare bene. Alla fine le condizioni non erano così facili. Nella parte centrale si poteva sciare bene, anche se ho fatto un piccolo errore – è il commento di Paris ai microfoni della Rai –. Gli svizzeri? Loro sciano bene, sono più solidi. Il finale di stagione? Spero di fare bene anche a Kvitfjell”.

“Questo risultato è una boccata d’ossigeno, ci voleva e fa bene al morale. Avevo buone sensazioni, sto avendo di nuovo un buon ritmo e sono riuscito a metterlo in campo – ha invece spiegato Casse –. Sono mancati due decimi per stare sul podio, ma finalmente è stata una manche solida. Il dominio svizzero? È un insieme di cose, hanno grandissimi investimenti e hanno la fiducia di moltissimi risultati. Non è solo il materiale, sono tante cose che fanno sì che abbiano queste performance stellari”.

Infine, le parole di Innerhofer: “Mi sono divertito, soprattutto in cima mi sono sentito bene. Sotto ho fatto fatica perché non sentivo bene gli sci con la neve più leggera. Ci ho provato, non è facile partire così tardi. Sapevo che era una gara favorevole perché sono migliorato molto in queste condizioni. Sono contento della prova, perché mi impegno sempre e quando arriva un buon risultato fa bene, specie davanti a un pubblico così”.

La classifica generale aggiornata

Marco Odermatt (SUI) 1246 Henrik Kristoffersen (NOR) 746 Loic Meillard (SUI) 641 Franjo Von Allmen (SUI) 606 Atle Lie McGrath (NOR) 548 Timon Haugan (NOR) 528 Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 474 Clement Noel (FRA) 464 Alexis Monney (SUI) 460 Mattia Casse (ITA) 385

19. Dominik Paris (ITA) 284

23. Alex Vinatzer (ITA) 243

34. Luca De Aliprandini (ITA) 196

49. Giovanni Franzoni (ITA) 139

59. Florian Schieder (ITA) 108

66. Christof Innerhofer (ITA) 85

78. Tobias Kastlunger (ITA) 61

88. Stefano Gross (ITA) 48

96. Giovanni Borsotti (ITA) 35

98. Filippo Della Vite (ITA) 32

104. Pietro Zazzi (ITA) 24

113. Nicolò Molteni (ITA) 19

128. Simon Maurberger (ITA) 10

140. Hannes Zingerle (ITA) 7

145. Benjamin Jacques Alliod (ITA) 3

148. Matto Franzoso (ITA) 1

Le pagelle del Super-G Di Crans-Montana

MARCO ODERMATT, 10: la capacità di fare differenze semplicemente in un curva, in una virgola. Gara semplicemente deliziosa del campionissimo svizzero, che si porta a casa un’altra grande vittoria assorbendo bene una minima indecisione nel finale.

ALEXIS MONNEY, 9.5: gara quasi in fotocopia rispetto al connazionale, perde qualcosa solo nell’ultimo settore ma si assicura un altro podio da urlo.

DOMINIK PARIS, 10: a proposito di podi da urlo, ecco che il 35enne azzurro torna tra i primi tre dopo un anno. La differenza la fa nel terzo settore, dove trova tanta velocità che lo aiuta nel finale.

MATTIA CASSE, 8.5: e finalmente torna a sorridere anche il torinese, dopo settimane buie. Forza qualcosa in un terzo settore che ha tratto in inganno molti sciatori, ma non si scompone e anzi recupera tantissimo nella seconda parte di gara.

CHRISTOF INNERHOFER, 10: menzione d’onore per il veterano italiano, che a 40 anni ci emoziona e si emoziona ancora. Prestazione eccellente che, in condizioni di neve ottimali, gli sarebbe valsa anche diverse posizioni in più. Ma non è importante, quello che conta è aver chiuso con appena nove decimi di ritardo su Odermatt e aver ruggito ancora.