Victor Osimhen e la Juventus sono pronti ad infiammare il calciomercato estivo con una trattativa clamorosa che ribalterebbe gli scenari della Serie A.

Non è un segreto, infatti, che Cristiano Giuntoli voglia portare a Torino il bomber nigeriano, dopo aver vinto con lui lo storico Scudetto a Napoli nel 2023. Il bomber nigeriano è ancora legato contrattualmente alla squadra di Aurelio De Laurentiis, che sarà un osso duro in fase di trattative e non farà partire facilmente l’attaccante, soprattutto dopo gli screzi della scorsa estate. Osimhen sta vivendo una stagione straordinaria in termini realizzativi al Galatasaray, dove è sempre più idolo e dove, prima con Icardi e ora con Morata, ha formato in compagnia di Mertens tridenti che profumano di Serie A. Il suo futuro, però, con ogni probabilità non sarà in Turchia, vista anche la volontà del nigeriano di tornare sul grande palcoscenico internazionale.

La Juventus è tra le squadre più interessate, e Giuntoli farà un tentativo in estate per portarlo in bianconero. Il grande ostacolo è rappresentato però dalla cifra che il Napoli potrebbe chiedere alla Juventus, dato che la clausola da 75 milioni è valida soltanto per l’estero. Ed è proprio all’estero che due club su tutti sono interessati ad accaparrarselo, con Manchester United e Paris Saint-Germain che proveranno a convincere Osimhen. Il PSG soprattutto era già andato alla carica in estate con la mega offerta da 200 milioni per Kvaratskhelia ed Osimhen rifiutata da De Laurentiis, e che ora dopo aver comprato il georgiano potrebbe riprovarci per il bomber.

Oriali ci prova: tentativo per convincere Osimhen a restare!

Tra i tanti scenari potrebbe esserci anche quello, clamoroso, di una permanenza a Napoli e di una nuova vita in azzurro. A svelare questo retroscena è stato a Radio Punto Nuovo il giornalista esperto di Napoli Emanuele Cammaroto, che ha rivelato uno scenario clamoroso.

“Osimhen? Lo scenario è molto fluido, ha un’offerta irrinunciabile dall’Arabia di 30 milioni a stagione. La discussione è più ampia e probabilmente vuole capire se ci sono i margini per poter fare altro sempre nel perimetro del calcio europeo. È chiaro che si rifaranno sotto il Manchester United, il PSG, anche l’Arsenal potrebbe farci un pensierino. Teniamo anche aperto a quell’1% che non va escluso, a quella famosa chiacchierata che vuole farsi Lele Oriali, che non perde tempo e vuole capire se, via Kvaratskhelia, magari Osimhen non voglia ripensare a quello che è il suo futuro”.

Una permanenza all’ombra del Vesuvio che sembra al momento praticamente impossibile, ma che grazie a Lele Oriali potrebbe regalare un clamoroso colpo di scena. E nel calcio si sa, mai dire mai…