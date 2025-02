Weekend perfetto per Nicolò Bulega, che inaugura la stagione 2025 di Superbike come meglio non avrebbe potuto. A Phillip Island, infatti, dopo la pole e la vittoria di ieri in gara-1, il pilota italiano completa una super tripletta facendo sue anche la Superpole Race e gara-2. L’alfiere della Ducati del team Aruba chiude la gara domenicale davanti al compagno di scuderia Alvaro Bautista, che in precedenza aveva faticato in Superpole Race. Rispetto a ieri, il vantaggio di Bulega è più ridotto, a due secondi e mezzo, ma tanto basta per uscire dal primo round stagionale con il pieno dei punti.

Un gran colpo per Bulega, che sfrutta al meglio anche l’uscita di scena di Toprak Razgatlioglu in gara-2. Il turco della Bmw, comunque in difficoltà fin dal via, uscendo anche di pista nel corso del dodicesimo giro, deve arrendersi per un problema meccanico. Domenica di altissimo livello, nell’ambito di un fine settimana complessivamente positivo, anche per Andrea Iannone. Il pilota della Ducati del team Pata Go Eleven, infatti, centra un doppio podio con il secondo posto in Superpole Race e il terzo in gara-2. Iannone, quindi, è anche il migliore dei team indipendenti, battendo per due volte Danilo Petrucci e Scott Redding.

Doppio arrivo in top-7 anche per Andrea Locatelli, che si conferma il migliore delle Yamaha. Il compagno di marca, ma non di scuderia, Remy Gardner, invece, è protagonista di una curiosa coincidenza: l’australiano, infatti, in gara-2 è caduto a quattro giri dal termine in uscita dalla Gardner Straight, chiamata così in onore del padre Wayne, campione iridato nel 1987 nella 500.

Bulega vince anche gara-2: l’ordine di arrivo

Bulega (Ducati) 30:55.414 Bautista (Ducati) +2.603 Iannone (Ducati) +3.980 Redding (Ducati) +8.043 Petrucci (Ducati) +10.009 S. Lowes (Ducati) +10.097 Locatelli (Yamaha) +11.083 A. Lowes (Bimota) +11.180 Montella (Ducati) +11.202 Bassani (Bimota) +11.918 Vierge (Honda) +18.472 Aegerter (Yamaha) +18.507 Gerloff (Kawasaki) +25.853 Van der Mark (Bmw) +25.891 Vickers (Ducati) +29.402 Sofuoglu (Yamaha) +41.810 Rabat (Yamaha) +43.805 Nagashima (Honda) +51.209

OUT

Gardner (Yamaha)

Razgatlioglu (Bmw)

Mackenzie (Honda)

La classifica mondiale dopo il primo round

Ecco, quindi, la classifica piloti dopo il primo round. L’appuntamento, ora, è per il weekend tra 28 e 30 marzo a Portimao, in Portogallo.