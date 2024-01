Inter, Inzaghi: “Monza squadra di qualità, Dimarco a disposizione”

Il tecnico dell’Inter Inzaghi ha analizzato l’imminente, domani alle 20.45, sfida di campionato in casa del Monza: “Vogliamo confermarci nel girone di ritorno. Sarà una partita difficile, contro una squadra di qualità che ha un ottimo allenatore e dei giocatori d’esperienza. La squadra ha lavorato bene in queste prime 19 partite. Abbiamo sempre un ottimo approccio alla partita. Siamo efficienti in entrambi i reparti e il gruppo è compatto e unito. Nonostante i cambi di assetto dovuti agli infortuni, abbiamo mantenuto sempre la stessa idea di gioco.

Sui dubbi di formazione: “Dimarco sta bene ed è a disposizione. Buchanan è un giovane con ottime qualità, ma ha anche molta esperienza per avere 25 anni. Avrà bisogno di tempo per inserirsi, ma si è allenato bene in settimana”.