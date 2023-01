Super-G Wengen 2023, paura per Franzoni: portato via in elicottero dopo una caduta

Gara interrotta a Wengen durante il super-G. Lo sfortunato protagonista di una brutta caduta è l’azzurro Giovanni Franzoni, sceso con la pettorina numero 33. Lo sciatore italiano ha perso il controllo degli sci nel primo settore del tracciato sbattendo sulle barriere di protezione. Condizioni non ottimali per Franzoni che è stato portato via in elicottero. Nel pomeriggio ci saranno aggiornamenti dall’ospedale.