Calciomercato, Inter: offerto Gagliardini alla Lazio

Roberto Gagliardini sembrerebbe vicino alla Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, trovano conferma le voci degli ultimi giorni che avevano accostato il centrocampista dell’Inter, in scadenza di contratto a fine stagione, al club biancoceleste. Gagliardini è stato offerto a Lotito dal suo procuratore, Beppe Bozzo, lo stesso con il quale la Lazio sta trattando il rinnovo di Danilo Cataldi. I parametri economici non sarebbero un problema visto che l’ex Atalanta guadagna ora 1.8 milioni di euro netti e da svincolato chiedere leggermente di più. Per caratteristiche Sarri preferisce centrocampisti diversi ma a zero Gagliardini potrebbe diventare un’ottima occasione per rafforzare il reparto delle mezzali che al momento può contare solo su Vecino e Basic con le incognite Luis Alberto e Milinkovic.