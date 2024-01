Super-G maschile Garmisch 2024: splendido secondo posto per Bosca, vince a sorpresa Allegre

Splendido secondo posto per Guglielmo Bosca nel primo Super-G di Garmisch, appuntamento valido per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2023/24. Sulla Kandahar il classe ’93 milanese trova la miglior gara della sua vita, dopo una carriera costellata dagli infortuni, e si prende il podio, confermando di essere il miglior italiano in stagione nella disciplina. Al momento della sua discesa era in testa, ma dopo di lui è sceso il francese Nils Allegre, che ha staccato l’azzurro di 18 centesimi trovando così a sorpresa la prima vittoria in carriera. Completa il podio lo svizzero Loic Meillard a 25 centesimi. Quarto e per la prima volta in stagione fuori dal podio Marco Odermatt, a soli 3 centesimi dalla terza posizione. Quinto l’austriaco Kriechmayr, davanti al norvegese Sejersted e all’elvetico Rogentin.

Termina in ottava posizione Dominik Paris, staccato di 54 centesimi, davanti al giovane svizzero von Allmen e allo statunitense Cochran-Siegle, che completa la top10. Gara opaca per l’altro dominatore della disciplina, il francese Cyprien Sarrazin, che sul manto nevoso trattato con il sale non riesce a trovare il giusto ritmo e chiude 11esimo. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Mattia Casse è 16esimo a un secondo netto di distacco, mentre Christof Innerhofer accusa 1.33 ed è 29esimo. Più lontani invece Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni e Benjamin Alliod.

CLASSIFICA FINALE:

ALLEGRE Nils FRA 1:11.92 BOSCA Guglielmo ITA +0.18 MEILLARD Loic SUI +0.25 ODERMATT Marco SUI +0.28 KRIECHMAYR Vincent AUT +0.32 SEJERSTED Adrian NOR +0.45 ROGENTIN Stefan SUI +0.48 PARIS Dominik ITA +0.54 VON ALLMEN Franjo SUI +0.61 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA +0.63

16. CASSE Mattia ITA +1.00

29. INNERHOFER Christof ITA +1.33

41. BORSOTTI Giovanni ITA +1.76

43. FRANZONI Giovanni ITA +1.79

54. ALLIOD Benjamin ITA +2.37