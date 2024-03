Super-G maschile finali Saalbach 2024: trionfa Rogentin, Paris miglior azzurro. A Odermatt la coppa di specialità

Dominio elvetico nel Super-G maschile delle finali di Saalbach 2024, appuntamento valido per l’ultimo atto stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. Quattro delle prime cinque posizioni sono infatti occupate da atleti svizzeri, bravi ma anche un pizzico fortunati. Pettorale dopo pettorale, le condizioni della neve sono infatti peggiorate notevolmente tanto che da un certo punto in poi non ci sono stati atleti che hanno potuto ambire al podio.

A vincere è stato Stefan Rogentin, per la prima volta in carriera, con il crono di 1:13.36. Beffato di soli tre decimi Loic Meillard, mentre sul gradino più basso del podio c’è Arnaud Boisset, staccato di 15 centesimi e al primo podio della carriera. Quarto posto per Cyprien Sarrazin, al rientro sul massimo circuito dopo un piccolo infortunio. Quinto invece Marco Odermatt, che ha messo in cassaforte il trofeo di specialità, tenendo a debita distanza il padrone di casa Vincent Kriechmayr.

Niente da fare infine per gli italiani, che partivano con pettorali alti e sono stati penalizzati da una pista che non ha permesso loro di fare grandi cose. Il migliore è stato Dominik Paris, sesto con un ritardo di 76 centesimi ma con il miglior tempo nell’ultimo settore. Top 10 anche per Guglielmo Bosca, decimo a 82 centesimi, mentre Mattia Casse ha agguantato l’ultimo posto della zona punti. 22°, infine, il campione juniores Max Perathoner, classe 2003.

CLASSIFICA SUPER-G MASCHILE FINALI SAALBACH

S. Rogentin (SUI) 1:13.36 L. Meillard (SUI) +0.03 A. Boisset (SUI) +0.15 C. Sarrazin (FRA) +0.59 M. Odermatt (SUI) +0.64 V. Kriechmayr (AUT)/D. Paris (ITA) +0.76 G. Caviezel (SUI) +0.77 J. Read (CAN) +0.80 G. Bosca (ITA) +0.82

15. M. Casse (ITA) +1.40

22. M. Perathoner (ITA) +2.96