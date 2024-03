NBA, colpo Washington Wizards: cambiano gli equilibri a Ovest

Importanti stravolgimenti in classifica per quanto riguarda la zona play-in della Western Conference, dove Dallas Mavericks, Phoenix Suns e Sacramento Kings sono protagoniste di una lotta molto agguerrita per il 6^ posto on classifica, che vorrebbe dire qualificazione diretta alla post-season. Fa notizia la vittoria degli Washington Wizards, proprio sui Sacramento King. La squadra della capitale si impone per 109-102, grazie alla ottima prestazione dell’ex Lakers Kyle Kuzma, che, che mette a segno 31 punti. Sconfitta amara per Sabonis e compagni, che oltre a perdere con una delle peggiori squadre della lega questa stagione, precipitano in classifica; infatti, dal 6^ posto che occupavano prima della gara di questa notte, ora si trovano all’8^ posto, in piena zona play-in.

Approfittano dello scivolone Dallas Mavs e Phoenix Suns. Con la vittoria per 113-97 su Utah, la squadra di Jason Kidd, trascinati dalla solita super prestazione di Luka Doncic, fanno un balzo importante, assicurandosi per ora proprio il 6^ posto che apparteneva ai Kings, che in questo momento permetterebbe alla franchigia texana di accedere ai playoff direttamente. Anche i Suns, reduci dalla vittoria sugli Atlanta Hawks, con un super Devin Booker, approfittano della clamorosa sconfitta dei Kings e salgono al 7^ posto in classifica, superando proprio la squadra di Mike Brown. Ora Suns e Mavs hanno lo stesso record, 41 vittorie e 29 sconfitte, ma i biancoblù sono davanti per i l vantaggio negli scontri diretti.

La corsa ai playoff ad ovest si fa sempre più intensa, ora le squadre non possono più sbagliare se vogliono la qualificazione diretta alle fasi finali, e, come abbiamo visto questa notte, basta poco per compromettere la situazione, in una Western Conference piena di qualità ed equilibrio.