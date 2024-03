Super-G femminile finali Saalbach 2024: Brignone seconda, solo una super Ledecka le nega la vittoria

Capolavoro di Ester Ledecka, che si esalta sulle nevi austriache e vince il Super-G femminile delle finali di Saalbach 2024, appuntamento valido per l’ultimo atto stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo una discreta prima parte, la ceca ha fatto la differenza nella seconda metà, scendendo addirittura sotto l’1:16 (unica a farcela) ed imponendosi grazie al tempo di 1:15.94. Un vero peccato per Federica Brignone, in grande fiducia dopo aver trionfato in gigante nella settimana appena trascorsa ma costretta ad accontentarsi del secondo posto. L’azzurra ha fatto il possibile, battendo tutte le altre, ma per 28 centesimi è stata dietro a Ledecka. Un risultato sicuramente positivo, ma che purtroppo non le permette di alimentare il sogno coppa di specialità. A festeggiare è infatti Lara Gut-Behrami, che nonostante il settimo posto si laurea campionessa e fa suo il quinto trofeo di specialità della sua carriera.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

Sul gradino più basso del podio la norvegese Kajsa Vickhoff Lie con il miglior tempo negli ultimi due settori. A completare la top 5 invece le austriache Stephanie Venier e Cornelia Huetter. Più indietro le altre azzurre: Marta Bassino ha concluso ottava a 8 decimi dalla vetta; Laura Pirovano ha pagato a caro prezzo alcuni gravi errori nella seconda parte e vede sfumare persino la top (11^ a 83 centesimi); ultima posizione infine per Roberta Melesi, scesa col pettorale 1 ma incappata in una giornata no costellata da imprecisioni.

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

CLASSIFICA SUPER-G FEMMINILE FINALI SAALBACH

E. Ledecka (CZE) 1:15.94 F. Brignone (ITA) +0.28 K.V. Lie (NOR) +0.30 S. Venier (AUT) +0.35 C. Huetter (AUT) +0.43 K. Weidle (GER) +0.45 L. Gut-Behrami (SUI) +0.52 R. Mowinckel (NOR) +0.53 M. Bassino (ITA) +0.80 A. Raedler (AUT) +0.82 L. Pirovano (ITA) +0.83 R. Miradoli (FRA) +0.98 M. Gisin (SUI) +1.03 L. Macuga (USA) +1.16 M. Puchner (AUT) +1.24 C. Ager (AUT) +1.26 A. Robinson (NZL) +1.66 R. Melesi (ITA) +1.67 J. Suter (SUI) +1.70

DNF L. Gauche (FRA)

DNF E. Muzaferija (BIH)