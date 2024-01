Super-G femminile Altenmarkt 2024: Huetter profeta in patria. Brignone e Bassino in top-5, fuori Goggia

Cornelia Huetter sorprende tutti e davanti al pubblico di casa trionfa nel Super-G femminile di Altenmarkt/Zauchensee. Un grande prestazione della 31enne austriaca, che nel settore finale della pista è semplicemente inavvicinabile ed è lì che costruisce il suo quinto successo nella sua carriera di Coppa del Mondo. Un tempo di 1:13.17 che le permette di restare avanti di nove centesimi alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, mentre Lara Gut-Behrami deve accontentarsi della terza posizione, distante di 21 centesimi dalla testa.

Una vittoria che inoltre consegna a Huetter anche il pettorale rosso di specialità, approfittando di una giornata negativa per Sofia Goggia, costretta a rincorrere sin dalle prime porte e a prendersi innumerevoli rischi nel corso della sua prova. Alla fine questi non pagano, con l’errore che le costa una scivolata e lo 0 in classifica. Non riesce a conquistare l’ottavo podio di una stagione fin qui straordinaria, ma Federica Brignone prende in ogni caso punti importanti, pur dovendosi accontentare della quarta piazza, distaccata di 11 centesimi da Gut-Behrami e di 32 dalla vincitrice odierna. Può sorridere invece Marta Bassino, finalmente protagonista di una bella prova e in grado di entrare anch’essa in top-5 con il suo 1:13.62.

CLASSIFICA (in aggiornamento)

1. Cornelia Huetter (AUT) 1:13.17

2. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1:13.26

3. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:13.38

4. Federica Brignone (ITA) 1:13.49

5. Marta Bassino (ITA) 1:13.62

6. Ariane Raedler (AUT) 1:13.66

7. Mirjam Puchner (AUT) 1:13.73

8. Stephanie Venier (AUT) 1:13.74

9. Joana Haehlen (SUI) 1:13.93

10. Jasmine Flury (SUI) 1:14.13

18. Laura Pirovano (ITA) 1:14.88

22 Roberta Melesi (ITA) 1:15.13

DNF Sofia Goggia (ITA)