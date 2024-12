Quarta vittoria consecutiva per Treviso, che non si ferma più e piega anche Tortona, sbancando il PalaEnergica Paolo Ferraris col punteggio di 95-90. Inizio in salita per la squadra ospite, che insegue per tutto il primo quarto e dopo 10 minuti si trova in doppia cifra di svantaggio. La reazione però non tarda ad arrivare – decisivo un parziale di 9-0 in avvio di seconda frazione – e il match torna ad essere in equilibrio, tanto che all’intervallo lo score è di 46-46.

Se Tortona può contare su un super Vital (chiuderà con 22 punti), affiancato dai solidi Strautins e Kamagate, Treviso risponde con Olisevicius e Bowman, entrambi sopra i 20 punti e decisivi nella ripresa. Le due squadre continuano a battagliare nel terzo quarto, che Tortona chiude avanti di 4 lunghezze, ma nei minuti finali sono i ragazzi di Vitucci a salire in cattedra. Dall’82-84, Treviso inanella infatti un parziale di 13-6 che risulta decisivo per il successo. Troppe occasioni sprecate invece dalla squadra di coach De Raffaele, che ha avuto la chance di ricucire il gap ma è stata troppo imprecisa dall’arco.

Prosegue la propria striscia positiva anche Trapani, che vince 88-94 a Pistoia con 21 punti di Galloway e 18 di Robinson. Primo quarto molto equilibrato, con le due formazioni che rispondono colpo su colpo e chiudono i primi dieci minuti sul 22-21. Nel secondo parziale, Robinson dà spettacolo a forza di canestri importanti e assist visionari, come quello per Rossato (33-38). La tripla di Brown e quella di Alibegovic sulla sirena del primo tempo valgono il +15 ospite (35-50). Il parziale a favore dei siciliani prosegue anche nel terzo quarto, in cui Trapani tocca anche il +21 (39-60) con Robinson, Alibegovic e Galloway.

Pistoia tramortita, Trapani si diverte ma forse troppo, perdendo anche un po’ di concentrazione. Forrest ne approfitta e, dopo un primo tempo da spettatore pagante, infila otto punti in una manciata di secondi (52-64). Il PalaCarrara prende coraggio, Trapani fatica a riattaccare la spina ed ecco che Rowan, Silins, Christon e Paschall firmano il 70-72. L’aggancio, però, non arriva, tra gli ospiti è Galloway a trovare canestri importantissimi per preservare il vantaggio dei suoi e, con il passare dei minuti, la carica di Pistoia cala, non tanto come efficacia offensiva ma come solidità difensiva. Nel finale sbagliano Paschall e Forrest, e Trapani si aggiudica la quinta vittoria consecutiva.