Sofia Goggia squalificata nella discesa libera dei Mondiali: ecco cosa è successo

Non ci sarà medaglia per Sofia Goggia nella discesa libera dei Campionati mondiali di sci alpino di Mèribel in Francia. La campionessa azzurra medaglia d’oro di specialità alle Olimpiadi di PyeongChang e medaglia d’argento a Pechino, a poche porte dal traguardo della pista ‘Roc de Fer‘, ha sbagliato la linea e ha inforcato la porta venendo così squalificata. Il suo tempo finale non sarebbe bastato per centrare una medaglia. Tanta delusione per lei in una giornata che ha immaginato sicuramente in maniera diversa.

SEGUI IL LIVE DELLA GARA