Empoli-Spezia, che gol di Verde: tiro sotto l’incrocio e 0-2 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 47

Lo Spezia trova il gol del raddoppio. Nel match contro l’Empoli, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Luca Gotti siglano la rete dello 0-2 con un gran gol di Verde che carica il sinistro e lo mette sotto l’incrocio dei pali battendo un incolpevole Vicario. Ecco il video della rete. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

