Luce verde dalla Fis per le gare di Schladming della Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino maschile. Il controllo della neve ha dato esito positivo ed è arrivato quindi il via libera della federazione internazionale per le gare nella località austriaca. Si tratta dello slalom gigante e lo slalom speciale in notturna in programma il 23 e 24 gennaio.