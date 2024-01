Zazzaroni riporta il pensiero di un allenatore di Serie A: “Rocchi si nasconde. Ormai si è superato il limite”

In un’editoriale pubblicato sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha parlato delle recenti polemiche arbitrali e per farlo ha anche riportato il pensiero – sotto forma di virgolettato – di un allenatore di Serie A, non nominato ma ritenuto un “insospettabile”, spiegando come sia un’opinione peraltro condivisa da molti colleghi tecnici del massimo campionato: “Non ci sono più certezze regolamentari, dai falli di mano, alle trattenute, i cartellini, i rigori: niente. Rocchi non è chiaro, cambia continuamente le interpretazioni e si nasconde dietro ai giovani arbitri quando i casini li combinano gli altri. Non si possono spacciare certi episodi per errori, il rispetto viene meno. Si è superato il limite, è tutto fuori controllo ormai, non ci sono più regole”.