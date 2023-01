Slalom maschile Schladming 2023, risultati e classifica prima manche: Kristoffersen davanti a tutti, tre azzurri nei 30

I risultati e classifica della prima manche dello slalom maschile di Schladming, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Ancora un superlativo Henrik Kristoffersen fa segnare il miglior crono, riuscendo a presentarsi in ottica seconda manche con 21 centesimi di vantaggio sull’idolo di casa Manuel Feller e 30 centesimi su un ottimo Loic Meillard. Discreta prestazione per i nostri Tommaso Sala e Alex Vinatzer, che riescono senza troppi patemi a qualificarsi per la seconda manche ma abbastanza lontani dalle posizioni che contano. Trova l’ingresso nei 30 anche Stefano Gross, nonostante una prestazione caratterizzata da qualche sbavatura di troppo nella seconda parte di gara.

START LIST SECONDA MANCHE

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA MANCHE

Henrik Kristoffersen (NOR) 54.19 Manuel Feller (AUT) +0.21 Loic Meillard (SUI) +0.30 Lucas Braathen (NOR) +0.57 Ramon Zenhaeusern (SUI) +0.66 Dave Ryding (GBR) +0.74 Clement Noel (FRA) +0.77 Daniel Yule (SUI) +1.18 Johannes Strolz (AUT) +1.31 Timon Haugan (NOR) +1.44

11. Tommaso Sala (ITA) +1.48

14. Alex Vinatzer (ITA) +1.91

25. Stefano Gross (ITA) +3.41



ELIMINATI

Simon Maurberger (ITA) +4.25

Tobias Kastlunger (ITA) +5.11

Tommaso Saccardi (ITA) DNF