Inter: Skriniar al Psg già a gennaio? Dalla Francia traspare pessimismo

Continuano le voci che vedono il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, approdare in casa Psg. Secondo quanto riportato però da Le Parisien, un suo arrivo in Francia prima della fine della stagione appare molto difficile. Ecco cosa scrive il quotidiano: “Il Paris ha solo tra i 10 ei 15 milioni di euro da investire per questa finestra di mercato. E la priorità è quella di un rinforzo un attacco, un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelle di Sarabia, calciatore ceduto al Wolverhampton la scorsa settimana per cinque milioni di euro”.