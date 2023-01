Che errore del Barcellona in Copa de la Reina: Geyse in campo da squalificata, 3-0 a tavolino e squalifica

Incredibile ciò che è accaduto in Spagna, nel match valido per la Copa de la Reina in casa Barcellona. Le super favorite catalane infatti, hanno schierato una calciatrice che doveva scontare un turno di squalifica. Geyse Ferreira, autrice anche di una rete, infatti era stata espulsa lo scorso anno in Copa de la Reina quando vestiva la maglia del Madrid CFF e avrebbe dovuto scontarla in occasione degli ottavi. Ciò ha quindi portato il ribaltamento del risultato, vittoria 0-9 contro l’Osasuna, a 3-0 a tavolino, col Barcellona punito con mille euro d’ammenda. Incredibilmente, la stessa cosa è accaduta anche al Sevilla FC nella contro il Villarreal, vinta sul campo, ma poi persa a tavolino.