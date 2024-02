Slalom maschile Palisades Tahoe 2024, risultati e classifica manche finale: quarta sinfonia di Feller, Vinatzer 6°

Manuel Feller vince da campione lo slalom di Palisades Tahoe, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023/2024. Continua l’incredibile stagione in slalom dell’austriaco, che in questa annata non è mai uscito dalla top five, 4 successi, due quarti e due quinti posti, nelle otto gare disputate. Quarta vittoria stagionale in slalom per l’argento olimpico a Pyeongchang 2018, come Hirscher. 1:42.08 complessivo per Feller, che rifila 28 centesimi a Noel e 38 a Strasser, primo nella prima manche ma incerto nella seconda discesa. Per Noel è il quarto podio in stagionale, ma manca ancora la vittoria. Il francese ha ottenuto due secondi e due terzi posti. Quarto posto per Haugan (+0.40), che sfiora il podio per due centesimi. Quinto un ottimo Jakobsen (+0.43). Miglior risultato stagionale per lo svedese, che recupera cinque posizioni. Grande giornata per Alex Vinatzer, che ottiene il miglior risultato di stagione chiudendo al sesto posto a 85 centesimi dalla vetta. Dieci posizioni recuperate dall’azzurro, che centra il secondo piazzamento in top ten stagionale dopo il 10° posto di Chamonix. Bene Gross, 19° con 7 posizioni recuperate. Male Tommaso Sala, settimo in prima manche e 24° alla fine. Rimonta di giornata per McGrath, che risale 15 posizioni e chiude 12° a 1.46. Buona risalita anche per Zubcic che, nonostante un errore pesante nella parte centrale, recupera 12 posizioni ed è 13° a 1.48. Lo sciatore di casa Seymour, pettorale 39, è 15° (+1.53) alla seconda qualifica della stagione, dopo il 28° posto a Chamonix. Fuori Yule, Raschner, Sturm, Major e l’azzurro Kastlunger.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

LA TOP TEN

1. Feller 1:42.08

2. Noel 1:42.36 (+0.28)

3. Strasser 1:42.46 (+0.38)

4. Haugan 1:42.48 (+0.40)

5. Jakobsen 1:42.51 (+0.43)

6. Vinatzer 1:42.93 (+0.85)

7. Gstrein 1:42.96 (+0.88)

8. Kristoffersen 1:43.07 (+0.99)

9. Meillard 1:43.17 (+1.09)

10. Kolega 1:43.39 (+1.31)

GLI ITALIANI

19. Gross 1:44.00 (+1.92)

23. Sala 1:44.32 (+2.24)

DNF. Kastlunger