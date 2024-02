Coppa del Mondo sci alpino maschile 2023/2024: classifica generale aggiornata dopo slalom Palisades Tahoe

Feller vince lo slalom di Palisades Tahoe 2024, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024. Quarta vittoria in slalom per l’austriaco, che non è mai uscito dalla top five in slalom. Sul podio Noel e Strasser. Grande Vinatzer, che recupera 10 posizioni ed è sesto (season best).

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

Marco Odermatt (SUI) 1702 Manuel Feller (AUT) 801 Cyprien Sarrazin (FRA) 684 Vincent Kriechmayr (AUT) 667 Loic Meillard (SUI) 583 Henrik Kristoffersen (NOR) 561 Dominik Paris (ITA) 499 Marco Schwarz (AUT) 464 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 440 Nils Allegre (FRA) 372

GLI ITALIANI

19. Mattia Casse (ITA) 308

26. Guglielmo Bosca (ITA) 277

36. Florian Schieder (ITA) 196

38. Alex Vinatzer (ITA) 193

52. Tommaso Sala (ITA) 121

65. Christof Innerhofer (ITA) 97

66. Giovanni Borsotti (ITA) 95

69. Filippo Della Vite (ITA) 87

82. Pietro Zazzi (ITA) 64

84. Luca De Aliprandini (ITA) 59

93. Tobias Kastlunger (ITA) 42

99. Stefano Gross (ITA) 30

100. Hannes Zingerle (ITA) 29

137. Giovanni Franzoni (ITA) 5