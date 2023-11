Slalom maschile Gurgl 2023, risultati e classifica prima manche: Feller domina, non bene gli azzurri

Dopo le cancellazioni di Soelden e Zermatt/Cervinia prente finalmente il via la Coppa del Mondo maschile 2023/2024 di sci alpino. Nella prima manche di slalom a Gurgl arriva la performance dominante di Manuel Feller, sceso con il pettorale numero tre e assoluto protagonista questa mattina. Il cronometro si ferma a 53″22 e solo altri due atleti riescono a stare sotto il secondo di distacco. Si tratta di Clement Noel, in seconda posizione a +0.94 e di Fabio Gstrein a +0.99. Dalla quarta piazza in poi c’è una vera bagarre, con numerosi atleti in pochi decimi di secondo: Meillard è quarto davanti a Steen Olsen e Schwarz. Delude Henrik Kristoffersen, che non riesce a fare meglio dell’undicesima posizione a +1.54. Ma anche il norvegese sarà in lotta per il podio nella seconda manche.

CAPITOLO ITALIANI – Decisamente una mattinata incolore per i nostri rappresentanti, con un paio di azzurri che riescono ad accedere alla seconda manche. Tommaso Sala, sceso con il nono pettorale e reduce da un infortunio che lo ha condizionato durante la preparazione, paga +3.46 dal leader della corsa e mostra di essere piuttosto lontano dalla forma migliore. Non fa molto meglio Alex Vinatzer, sul quale c’erano molte aspettative: +2.29, ma riesce a centrare il taglio ed entrare nella seconda manche. Lo segue a ruota Tobias Kastlunger, che con il pettorale 32 paga +2.89 ed è autore di una buona prestazione. Fuori Giuliano Razzoli, Simon Maurberger e Matteo Canins, così come commette un errore nel finale Stefano Gross.

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA MANCHE

1 FELLER Manuel AUT 53.22

2 NOEL Clement FRA 54.16 (+0.94)

3 GSTREIN Fabio AUT 54.21 (+0.99)

4 MEILLARD Loic SUI 54.32 (+1.10)

5 STEEN OLSEN Alexander NOR 54.38 (+1.16)

5 SCHWARZ Marco AUT 54.38 (+1.16)

7 JAKOBSEN Kristoffer SWE 54.60 (+1.38 )

8 ZENHAEUSERN Ramon SUI 54.62 (+1.40)

9 ROCHAT Marc SUI 54.64 (+1.42)

10 HAUGAN Timon NOR 54.68 (+1.46)

19 VINATZER Alex ITA 55.51 (+2.29)

23 KASTLUNGER Tobias ITA 56.09 (+2.87)

ELIMINATI

SALA Tommaso ITA 56.68 (+3.46)

GROSS Stefano ITA 1:06.38 (+13.16)

RAZZOLI Giuliano ITA DNF

MAURBERGER Simon ITA DNF

CANINS Matteo ITA DNF