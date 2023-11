F1 GP Las Vegas 2023, Sainz: “Deluso con la Federazione, con le squadre e con il nostro sport”

“Sono triste perché il nostro sport non è riuscito a reagire ad una situazione come quella di venerdì”. Queste le parole di Carlos Sainz, pilota della Ferrari intervistato nell’immediato post qualifica del Gran Premio di Las Vegas, in seguito alla penalizzazione dopo il secondo posto conquistato al termine della sessione di qualifiche sul circuito statunitense. “Dopo ciò che è successo nelle prime libere sono in uno stato d’animo non positivo. Sono davvero deluso – ha ammesso lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport, che partirà 12esimo –, sia perché ho perso la pole per mezzo decimo, una cosa davvero frustrante, sia perché la Federazione, le squadre e il nostro sport non è stato capace di reagire ad una situazione come quella di venerdì. In pista darò sempre il massimo, specialmente in questo weekend in cui sarei voluto essere in lotta per la vittoria. Non sarà semplice rimontare, dovrò fare attenzione al graining e alla gestione gomme nel complesso. Dovremmo capire bene come proteggere gli pneumatici da un fenomeno che su questa pista ha colpito tutti”, ha concluso Sainz.