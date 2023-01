Slalom maschile Garmisch 2023, risultati e classifica prima manche: Kristoffersen davanti a tutti, Sala migliore degli italiani

Si è conclusa la prima manche dello Slalom maschile a Garmisch 2023. Condizioni difficili con le temperature alte che mettono a dura prova le discese dei partecipanti. Bene Kristoffersen che si mette davanti a tutti in 52.84. Chiudono la top 3 Strasser e Noel, rispettivamente a 0.71 e 0.93 dal norvegese. Male Braathen, che sbaglia e viene squalificato auto eliminandosi dalla manche. Bene Sala migliore degli italiani in 10ª posizione a 2.10 da Kristoffersen. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Razzoli e Vinatzer sbagliano e sono out.

1. Kristoffersen 52.84

2. Strasser 53.55

3. Noel 53.77

4. Feller 54.17

5. Yule 54.34

6. Meillard 54.34

7. Haugan 54.71

8. Foss-Solevaag 54.73

9. Gstrein 54.84

10. Sala 54.94