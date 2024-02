Slalom femminile Soldeu 2024: trionfa Swenn Larsson, Rossetti dodicesima

Anna Swenn Larsson vince lo slalom femminile di Soldeu 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla neve andorrana, dove è andata in scena la nona e terzultima gara della stagione tra i pali stretti, l’atleta svedese ha rispettato il pronostico dopo la prima manche ed ha amministrato il vantaggio, trionfando con il tempo complessivo di 1:49.25. Precedute la croata Zrinka Ljutic – terza dopo la prima manche -, seconda a 35 centesimi, e Paula Moltzan – seconda al termine della prima manche -, terza con un distacco di 83 centesimi. A completare la top 5 le elvetiche Gisin e Rast.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

Buone notizie per i colori azzurri, con Marta Rossetti che ha recuperato sette posizioni ed ha concluso in dodicesima posizione a 1’93” dalla vetta. In crescendo anche la prova di Vera Tschurtschenthaler, che ha guadagnato ben 11 piazze, risalendo fino in 18^ piazza. Ultima posizione infine per Martina Peterlini, incapace di proseguire il trend positivo dopo il dodicesimo posto conquistato a Jasna (Slovenia) in occasione dell’ultimo slalom. Da segnalare infine le 20 posizioni guadagnate dalla francese Chiara Pogneaux, 30^ al termine della prima manche ma capace di mettere a referto il miglior tempo nella seconda e chiudere addirittura in top 10.

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

CLASSIFICA

A. Swenn Larsson (SWE) 1:49.25 Z. Ljutic (CRO) +0.35 P. Moltzan (USA) +0.83 M. Gisin (SUI) +0.88 C. Rast (SUI) +1.02 L. Duerr (GER) +1.38 A. Nullmeyer (CAN) +1.39 K. Truppe (AUT) +1.42 K. Lienseberger (AUT) +1.59 C. Pogneaux (FRA) +1.61

12. M. Rossetti (ITA) +1.93

18. V. Tschurtschenthaler (ITA) +2.29

27. M. Peterlini (ITA) +2.98