Pagelle Fiorentina-Frosinone 5-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Fiorentina-Frosinone 5-1, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. La squadra di Vincenzo Italiano torna a vincere dopo quattro gare di campionato a secco e lo fa in grande stile. La convivenza Beltran-Belotti funziona e il Gallo trova il suo primo gol in viola, il quinto in carriera contro i ciociari. In rete anche Ikone (con un assist), Martinez Quarta, Nico Gonzalez e Barak. Inutile la rete di Mazzitelli per i ciociari, fermi a quota 23 punti in classifica. La Fiorentina sale a quota 37.

La prima occasione del match è degli ospiti. Kaio Jorge scippa palla a Martinez Quarta ma si allunga la palla e favorisce l’uscita di Terracciano. Superato lo spavento, la Fiorentina inizia il suo dominio. Al 12′ Beltran colpisce la traversa. Quattro minuti dopo c’è l’1-0: Ikone serve Belotti che in girata firma il suo primo gol in carriera con la maglia viola. Ikone – vicino alla cessione a gennaio – è in giornata e lo dimostra al 19′ con un tiro che termina in rete dopo la deviazione di Okoli. La Fiorentina ha anche le palle del 3-0, ma Mandragora prima e Nico Gonzalez poi sprecano. Il tris arriva comunque prima del duplice fischio. Merito di Martinez Quarta che al 44′ di testa colpisce: traversa, gol. A spazzare i dubbi è la goal line technology. Al 53′ c’è il poker, con Nico Gonzalez che con un destro al volo spedisce la palla sotto la traversa. Il Frosinone accorcia con una punizione (deviata) di Mazzitelli, ma il +4 è ristabilito dal neo entrato Barak dopo una mischia in area all’85’.

Le pagelle

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 7; Kayode 6.5, Milenkovic 6.5, Martinez Quarta 6 (73′ Comuzzo sv), Biraghi 6.5; Mandragora 7, Duncan 7 (72′ Arthur 6.5); Ikonè 8, Beltran 6.5 (83′ Barak 7), Nico Gonzalez 7.5 (60′ Bonaventura 6.5); Belotti 7.5 (73′ Nzola 6).

In panchina: Martinelli, Vannucchi, Faraoni, M. Lopez, Infantino, Sottil.

Allenatore: Italiano 7.

FROSINONE: (4-3-3): Turati 4; Gelli 4.5 (78′ Cheddira sv), Okoli 5, Monterisi 4.5 (46′ Romagnoli 4.5), Valeri 4; Mazzitelli 6, Barrenechea 5.5 (64′ Reinier 5), Harroui 5 (64′ Brescianini 5.5); Soulé 5.5, Kaio Jorge 5.5, Seck 5 (46′ Lirola 5).

In panchina: Frattali, Cerofolini, Kvernadze, Baez, Caso, Garritano, Ibrahimovic.

Allenatore: Di Francesco 5

ARBITRO: Feliciani di Teramo 6.

RETI: 16′ Belotti, 19′ Ikone, 43′ Martinez Quarta, 53′ Nico Gonzalez, 66′ Mazzitelli, 85′ Barak.

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Martinez Quarta, Romagnoli, Terracciano, Nzola. Angoli. 2-5. Recupero: 1′ pt, 3′ st.