Slalom femminile Levi 2023, risultati e classifica prima manche: Vlhova guida su Duerr e Shiffrin

I risultati e la classifica della prima manche dello slalom femminile della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino a Levi 2023. In Finlandia, in territorio lappone, acuto della slovacca Petra Vlhova che stampa un tempo eccezionale in 53.79 e precede di diciotto centesimi la tedesca Lena Duerr e la fuoriclasse statunitense Mikeala Shiffrin, staccata di 0.42 e reduce da una caduta in allenamento per fortuna senza conseguenze. Saranno loro tre a giocarsela per il podio e la vittoria anche nella seconda manche, visto che la quarta classificata, l’austriaca Katharina Liensberger, paga un secondo abbondante ed è l’unica che forse può giocarsela insieme alla connazionale Katharina Huber (+1.25), mentre la sesta è la svedese Sara Hector, che però è indietro di quasi un secondo e mezzo, via via tutte le altre con Tviberg, Ljutic, Gallhuber e Meillard a chiudere la top-10 dopo le prime trenta.

Per quanto riguarda le italiane, tutte oltre il pettorale 30, abbiamo Marta Rossetti col crono di 56.98, il penultimo nel momento in cui è scesa in pista a +3.19 dalla leader e quasi certa dell’esclusione in chiave seconda manche, Sara Della Mea invece si piazza fuori dalla top-20 e spera di restare in top-30 (56.62 per lei, +2.83 da Vlhova).

LIVE SECONDA MANCHE

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

IN AGGIORNAMENTO

Petra Vlhova (SVK) 53.79 Lena Duerr (GER) 53.97 (+0.18) Mikaela Shiffrin (USA) 54.21 (+0.42) Katharina Liensberger (AUT) 54.81 (+1.02) Katharina Huber (AUT) 55.04 (+1.25) Sara Hector (SWE) 55.22 (+1.43) Maria Therese Tviberg (NOR) (+.144) Zrinka Ljutic (CRO) 55.27 (+1.48) Katharina Gallhuber (AUT) 55.33 (+1.54) Melanie Meillard (SUI) 55.51 (+1.72)

25. Sara Della Mea (ITA) 56.62 (+2.83)

28. Martina Peterlini (ITA) 56.64 (+2.85)

36. Marta Rossetti (ITA) 56.98 (+3.19)

41. Emilia Mondinelli (ITA) 57.56 (+3.77)

43. Beatrice Sola (ITA) 57.75 (+3.96)

DNF Anita Gulli (ITA)

DNF Vera Tschurtschenthaler (ITA)