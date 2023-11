Argentina, i convocati per Uruguay e Brasile: c’è Dybala. Sono sei i giocatori dalla Serie A

Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati della sua Argentina in vista delle sfide contro Uruguay e soprattutto Brasile valide per le qualificazioni ai Mondiali. C’è Paulo Dybala, così come altri cinque giocatori che giocano nel nostro campionato. Presente anche l’altro romanista Leandro Paredes. Oltre ai due giallorossi chiamati anche Musso, Lautaro Martinez e i due viola Martinez Quarta e Nico Gonzalez.