Slalom femminile domenica Levi 2023, risultati e classifica: Vlhova inforca, vince Shiffrin. Peterlini vicina alla top-10

I risultati e la classifica finale dello slalom femminile domenicale di Levi, terza prova stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di sci alpino. Un finale emozionante sulle nevi finlandesi, dove Petra Vlhova dopo una prima manche dominante stava disegnando una seconda prova altrettanto perfetta prima di inforcare e dire clamorosamente addio al secondo successo consecutivo. E invece arriva il primo trionfo di Mikaela Shiffrin, che con un grande settore finale riesce a restare davanti a una splendida Leona Popovic, protagonista di una seconda manche perfetta e in grado di conquistare il suo secondo podio in carriera. Terza piazza per Lena Duerr, mentre c’è da segnalare ancora una brillante Martina Peterlini. L’azzurra guadagna ben 16 posizioni rispetto alla mattinata e si affaccia alle porte della top-10, chiudendo in dodicesima posizione.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

CLASSIFICA FINALE

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:51.68

2. Leona Popovic (CRO) +0.18

3. Lena Duerr (GER) +0.30

4. Sara Hector (SWE) +0.66

5. Mina Fuerst Holtmann (NOR) +1.23

6. Ali Nullmeyer (CAN) +1.24

7. Laurence St-German (CAN) +1.32

8. Katharina Liensberger (AUT) +1.41

9. Wendy Holdener (SUI) +1.41

10. Zrinka Ljutic (CRO) +1.45

11. Katharina Huber (AUT) +1.94

12. Martina Peterlini (ITA) +2.03

13. Marie-Therese Sporer (AUT) +2.19

14. Chiara Pogneaux (FRA) +2.19

15. Michelle Gisin (SUI) +2.32