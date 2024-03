Slalom femminile Are 2024: Shiffrin domina e vince l’ottava coppa di specialità, Della Mea miglior azzurra

96^ vittoria in carriera, 46^ in slalom, e ottava Coppa del Mondo di specialità in cassaforte per Mikaela Shiffrin, dominatrice assoluta della seconda manche dello slalom femminile di Are 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tornata a gareggiare 44 giorni dopo l’infortunio, la statunitense ha preso le misure nella prima manche per poi sfoggiare una prova superlativa nella seconda, ottenendo il miglior tempo e staccando le avversarie di 1’24”.

Sul podio insieme a lei la croata Ljutic e la svizzera Gisin, mentre completano la top 5 la tedesca Duerr e la beniamina di casa Swenn Larsson, tutte racchiuse in una manciata di centesimi. Giornata non indimenticabile sulle nevi svedese per le azzurre, lontane dalle posizioni di vertice e costrette ad accontentarsi di punti in ottica classifica generale. La migliore è Lara Della Mea, che nonostante un errore che le fa perdere una manciata di decimi chiude 25^. Alle sue spalle Federica Brignone e soprattutto Martina Peterlini, brava a qualificarsi per le finali di Saalbach.

M. Shiffrin (USA) 1:42.95 Z. Ljutic (CRO) +1.24 M. Gisin (SUI) +1.34 L. Duerr (GER) +1.35 A. Swenn Larsson (SWE) +1.36 K. Liensberger (AUT) +1.90 E. Aicher (GER) +1.91 D. Germane (LAT) +2.00 N. Dvornik (SLO) +2.04 P. Moltzan (USA) +2.07

25. L. Della Mea (ITA) +3.48

26. F. Brignone (ITA) +3.65

27. M. Peterlini (ITA) +3.77