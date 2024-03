LIVE – Slalom femminile Are 2024: prima e seconda manche in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dello slalom femminile di Are 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’Italia si affida a Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Vera Tschurtschentaller, Lucrezia Lorenzi e Federica Brignone, reduce dalla vittoria ottenuta in gigante. La grande attesa è tutta per la statunitense Mikaela Shiffrin, che si ripresenta al cancelletto di partenza dopo l’infortunio che l’ha frenata nelle ultime settimane. Le altre candidate ad un posizionamento sul podio sono, tra le altre, le padrone di casa svedesi Sara Hector e Anna Swenn Larsson, le croate Zrinka Ljutic e Leona Popovic, le svizzere Michelle Gisin e Camille Rast, la tedesca Lena Duerr, le austriache Katharina Liensberger e Katharina Truppe, l’altra americana Paula Moltzan e la canadese Ali Nullmeyer. Tante, dunque, le sciatrici decise a regalarsi un risultato di prestigio nell’ultima prova prima delle finali di Saalbach. Sportface.it seguirà lo slalom femminile di Are 2024, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale di entrambi i segmenti di gara. La prima manche scatterà alle ore 10.30 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 13.30.

